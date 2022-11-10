فيفا يعلن المعلومات الأساسية عن كأس العالم 2022 في قطر

نشر الاتحاد الدولي لكرة القدم " فيفا"، على موقعه الرسمي، دليلاً مفصلاً عن المعلومات الأساسية، التي يتعين معرفتها عن نهائيات بطولة كأس العالم 2022 في قطر.

والتي ستدور مبارياتها الـ64 على مدى 29 يوماً، تبدأ يوم 20 تشرين الثاني/نوفمبر الحالي، وتختتم يوم 18 كانون الأول/ديسمبر المقبل.

المباراة الافتتاحية

وأشار الفيفا إلى قائمة المنتخبات المشاركة، وعدد اللاعبين الذين يمكن استدعاؤهم والاستعانة بهم في كل مباراة، ومعايير الحسم عند التعادل، ومعايير توقيف اللاعبين بسبب البطاقات الملونة، وغيرها من المعلومات المهمة.

وبدأ الدليل بالمباراة الافتتاحية، التي تجمع بين المنتخبين القطري "المستضيف" ونظيره الإكوادوري، والتي ستدور رحاها يوم 20 تشرين الثاني/نوفمبر الجاري.

المونديال الأول بالصيف



وستكون هذه هي المرة الأولى في عمر المسابقة، الذي يناهز 92 عاماً، والتي ستنظم خلال الشهور الأخيرة من السنة، وليس خلال فصل الصيف، كما جرت العادة.

وستحتضن قطر هذه الدورة من كأس العالم، وستتوزع مبارياتها على 8 ملاعب في 5 مدن مختلفة، حيث سيحتضن ملعب البيت في مدينة الخور المباراة الافتتاحية، في حين ستدور مجريات موقعة النهائي في ملعب لوسيل.

المونديال الأخير بمشاركة 32 منتخباً

وذكر الفيفا، أنها ستكون المرة الأخيرة التي تنظم فيها كأس العالم بمشاركة 32 منتخباً، توج 7 منها باللقب في الدورات السابقة، "البرازيل وألمانيا والأرجنتين وفرنسا وأوروغواي وإنجلترا وإسبانيا"، في حين سيسعى 25 منتخباً إلى تحقيق إنجاز غير مسبوق.

ولا يغيب عن المنتخبات التي سبق لها التتويج سوى إيطاليا، الحاصلة على اللقب في 3 مناسبات، وانطلاقاً من المونديال القادم 2026، في كل من كندا والولايات المتحدة والمكسيك، سيصبح عدد المنتخبات المشاركة في النهائيات 48 منتخباً.

مجموعات المونديال

وعن شكل المسابقة، قال الفيفا إنه تم توزيع المنتخبات الـ32 المشاركة على 8 مجموعات، تضم كل واحدة منها 4 منتخبات.

تضم المجموعة الأولى منتخبات، قطر والإكوادور والسنغال وهولندا.

بينما تضم المجموعة الثانية منتخبات، إنجلترا وإيران والولايات المتحدة وويلز.

كما تضم المجموعة الثالثة منتخبات، الأرجنتين والسعودية والمكسيك وبولندا.

في حين تضم المجموعة الرابعة منتخبات، فرنسا وأستراليا و #الدانمارك وتونس.

أما المجموعة الخامسة فهي تضم منتخبات، إسبانيا وكوستاريكا وألمانيا واليابان.

وتضم المجموعة السادسة منتخبات، بلجيكا وكندا والمغرب وكرواتيا.

كما تضم المجموعة السابعة منتخبات، البرازيل وصربيا وسويسرا والكاميرون.

وختاماً مع المجموعة الثامنة، التي تضم منتخبات، البرتغال وغانا والأوروغواي وكوريا الجنوبية.

نظام منافسات البطولة



ويواجه كل منتخب بقية منتخبات مجموعته، ويتأهل المنتخبان الحاصلان على أعلى نقاط، "3 نقاط في حالة الفوز ونقطة واحدة في حالة التعادل"، في كل مجموعة إلى الدور ثمن النهائي.

ثم ستدخل المنتخبات الـ16 المتبقية دور خروج المغلوب، حيث يتأهل المنتصر، ويغادر الخاسر المسابقة.

وستجري مباريات ثمن النهائي، وربع النهائي، ونصف النهائي بهذه الطريقة، وسيخوض المنتخبان المتأهلان عن المربع الذهبي المباراة النهائية.