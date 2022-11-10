السورية للغاز تكشف عن زيادة في الكميات المُنتجة

قال مدير عام الشركة السورية للغاز، أمين الداغري إن «إنتاج الغاز في سوريا سيزداد بنحو 500 ألف متر مكعب يوميا، بعد إعادة تأهيل منظومة الغاز».

وأضاف في تصريح لوكالة “أسوشيتدبرس”:«لقد بدأنا نشعر بنتائج ملموسة»، موضحاً أن المشروع جزء من عقد مع شركة “ستروي ترانس غاز” الروسية، وهي شركة هندسية في صناعة النفط والغاز.

ونقلت الوكالة عن مسؤولين في المنشأة أن الضواغط التوربينية التي تم تركيبها حديثاً ستزيد من الإنتاج، ما سيساعد في تخفيف أزمة الكهرباء في البلاد التي تعيش أزمة مستمرة منذ أكثر من عقد.