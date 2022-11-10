ضبط مستودع معد لتعبئة الزيوت الرديئة

تمكن فرع الأمن الجنائي بريف دمشق من ضبط مستودع في منطقة (صحنايا) وإلقاء القبض على أربعة أشخاص يقومون بتعبئة زيت نباتي نوع (رديئ) ضمن عبوات ووضع لصاقات من ماركات معروفة ومشهورة للمتاجرة بها وبيعها في الأسواق للمواطنين على أنها أصلية ،وتبين أنهم يدعون (أحمد . ب) و(حمادة . ب) و(فخري . س) و(رسول . د) ،كما ضبط عدد كبير من العبوات ولصاقات لماركات معروفة بالأسواق .

تم استدعاء دورية من مديرية التجارية الداخلية وحماية المستهلك بريف دمشق لتنظيم ضبط من قبلهم.

التحقيقات مازالت مستمرة وسيتم تقديمهم إلى القضاء المختص أصولاً.

وزارة الداخلية