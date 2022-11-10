حليف لأردوغان يصرح عن زيارة مرتقبة إلى دمشق

صرح رئيس الحزب الوطني التركي دوغو برينتشاك عن نيته لزيارة الرئيس بشار الأسد قبل بداية العام 2023، وفقاً لما نقلته المنار عن صحيفة زمان التركية.

وفي تفاصيل الخبر، أفادت الصحيفة بأن برينتشاك أكد ذلك خلال مشاركته في اجتماع لحزبه في ولاية سيرت التركية، قائلاً: “سنذهب إلى سورية مع صديقنا رجل الأعمال التركي أدهم سانجاق خلال الشهرين المقبلين، بدعوة من السيد بشار الأسد”.



وأضاف في حديثه: “السوريين هم أخوان الأتراك، وأنه تم وضع عوائق وجدران بين البلدين، لكن سيتم إزالة كل هذا”.

وأوضح السياسي التركي أن هذه الزيارة تهدف إلى إنهاء الإرهاب في سورية وإحلال السلام والطمأنينة لتركيا، معتبراً أنها تأتي لتهيئة ظروف الإنتاج والسلام وبدء التبادل التجاري”.

ولفتت الصحيفة التركية إلى أن دوغو برينتشاك يتحدث منذ شهر أيلول عن موعد زيارته إلى دمشق الذي أعلن تأجيله عدة مرات، وذلك في أعقاب صدور تصريحات للرئيس أدوغان ومسؤولين أتراك بشأن تخفيف التوترات مع سورية.

كما جرت الإشارة في هذا الصدد إلى أنه بعد أكثر من عقد من التوترات، أكد الرئيس رجب طيب أردوغان في آب الماضي، صحة تقارير تتحدث عن تطبيع العلاقات مع دمشق.

ونقلت “زمان” عن أردوغان قوله في تلك المناسبة: “لا تشغلنا هزيمة الأسد من عدمها.. كل الخطوات التي اتخذناها مع الروس في شمال سورية وشرق وغرب الفرات هدفها القتال ضد الإرهاب”.

وعلقت الصحيفة التركية المعارضة بالقول إن حكومة حزب العدالة والتنمية كانت “تدخلت في الحرب السورية منذ بداياتها إلى جانب ما أسمته (المعارضة).

المصدر: المنار