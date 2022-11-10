قطر تودع مليار دولار لدى بنك مصر المركزي

أفادت مصادر مطلعة بأن صندوق الثروة السيادية القطري، أودع مليار دولار لدى البنك المركزي المصري.

جاء ذلك في الوقت الذي تقترب فيه الدولة الخليجية الغنية بالغاز، من صفقة للاستحواذ على حصص حكومية في بعض الشركات الكبرى، وفقاً لـ "العربية نت".

ونقل جهاز قطر للاستثمار الذي تبلغ قيمة الأصول تحت إدارته 445 مليار دولار، الأموال وسط مناقشات بشأن استحواذه على حصص مملوكة للدولة في شركات مصرية.

وذكرت "بلومبرغ" الأمريكية الشهر الماضي، أن قطر تجري محادثات متقدمة بشأن صفقة في مصر قيمتها نحو 2.5 مليار دولار.

وامتنع جهاز قطر للاستثمار عن التعليق على الوديعة، فيما لم يكن المسؤولون في البنك المركزي المصري متاحين للتعليق، بحسب الوكالة.

وتتزايد حاجة اقتصاد مصر الملحة لسد فجوة التمويل الخارجي، فيما أثرت أسعار النفط والسلع المرتفعة بشدة على أحد أكبر مستوردي القمح في العالم.

وقلصت خسائر السائحين من روسيا وأوكرانيا حصيلة العملات الأجنبية، وضغط الصراع على الجنيه المصري ودفعها لطلب مساعدة صندوق النقد الدولي.

وتعهدت دول الخليج العربية في وقت سابق، بتقديم أكثر من 20 مليار دولار في شكل ودائع واستثمارات لمصر.

وزار الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي الدوحة في أيلول/ سبتمبر الماضي، حيث تم التوقيع على اتفاقية تعاون في مجال الموانئ.

ووافقت مصر في تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، على حزمة إنقاذ من صندوق النقد الدولي، وتبنت نظام عملة أكثر مرونة ورفعت أسعار الفائدة.