غوارديولا يصف توقيت كأس العالم بـ "المجنون" 

انتقد الإسباني بيب غوارديولا، المدير الفني لنادي مانشستر سيتي الإنجليزي، توقيت منافسات كأس العالم 2022، واصفاً إياه بـ"المجنون".



وتلعب نهائيات مونديال قطر خلال فصل الشتاء، بين شهري تشرين الثاني/نوفمبر وكانون الأول/ديسمبر.

توقيت مجنون

وتحدّث غوارديولا لوسائل الإعلام، خلال المؤتمر الصحفي لمباراة "السيتزنز" وتشيلسي، قائلاً: "لدينا "توقيت" كأس عالم مجنون، ولا يمكن للاعبين الراحة".

مُضيفاً: "اللاعبين لديهم عين واحدة على كأس العالم، إذا تعرّضت للإصابة ضدّ برينتفورد، آخر مباراة للفريق في الدوري، لن يغيّر أي شيء من حيث الفوز بالدوري الممتاز أو لا، لكن سيفوتك المونديال".

وتابع بيب بالقول: "كان عليّ أن أقول للاعبين أن يكونوا أكثر تركيزاً قبل شهر، ولكن الآن أصبح الأمر قاب قوسين أو أدنى، نلعب يوم السبت، ويوم الأحد يجب أن يكونوا مع المنتخب الوطني"، مؤكداً: "أنا واثق من أن هذا سيكون في أذهان اللاعبين"، وذلك حسب ما جاء في صحيفة الديلي ميل البريطانية.

جدول مباريات مزدحم

وأضاف غوارديولا في تصريحات نقلتها صحيفة "مانشستر إيفنينغ نيوز": "عندما يعود اللاعبون إلى فرقهم، يجب أن تتم إدارتهم بعناية، حيث سيكون جدول المباريات مزدحماً، بما في ذلك مواجهة محتملة في الدور الرابع من كأس كاراباو، بعد أربعة أيام فقط من نهائي كأس العالم".

وأكمل غوارديولا : "وفي آذار/مارس ونيسان/أبريل، عندما نصل في المراحل الأخيرة، فإن الفريق الذي أمضى وقتاً أطول في الراحة، لديه المزيد من فرص الفوز بالمباريات، في تلك الفترة".

وواصل غوارديولا: "اللاعبون الذين سيلعبون مباراة #تشيلسي في كأس كاراباو، ستكون عينهم على كأس العالم وتجنب الإصابة بقدر الإمكان".



المقارنة مع ألمانيا

وسلّط غوارديولا الضوء، على فترة الراحة في ألمانيا، مقارنة مع إنجلترا، واعترف بأنّه سيحاول تجنب التفكير في الحالة الّتي سيكون فيها لاعبيه.

وقال غوارديولا: "إنّه من الأفضل عدم التفكير في الأمر، في ألمانيا، ستكون مباراتهم الأولى بعد كأس العالم في 20 كانون الثاني/يناير 2023، بينما نحن نبدأ في 26 كانون الأول/ديسمبر المقبل".

ولعب مانشستر سيتي 20 مباراة في مختلف مسابقات هذا الموسم، مع تبقي مباراتين قبل انطلاق مونديال قطر، أمام تشيلسي، مساء اليوم الأربعاء، وبرينتفورد، السبت المقبل.