طالبان تحظر دخول النساء إلى المنتزهات

تستمر حركة طـالبان في سياسة التضييق على النساء الأفغانيات، منذ عودتها إلى السلطة في أفغانستان في آب عام 2021.

وفي أخر قرارات الحركة المتشددة، تمّ حظر الأفغانيات من الدخول إلى المتنزهات في أنحاء البلاد، وفق ما نقلت تقارير إعلامية.

وفرضت شرطة الآداب الأفغانية، قراراً بمنع دخول النساء جميع الملاهي في المدينة، في خطوة تزيد من تقييد تواجدهن بالأماكن العامة، وتوسّع من دائرة الممنوعات عليهنّ.

وقال متحدث باسم وزارة "الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر" في أفغانستان إنه لن يُسمح للنساء بدخول مدن الملاهي بعد اليوم

ونقلت وكالة رويترز عن اثنين من مسؤولي الحدائق العامة في أفغانستان، طلبا عدم الكشف عن هويتهما، إن طـالبان أبلغتهما بعدم السماح للنساء بدخول حدائقهما.

وقبل قرار الحظر التام كانت "طـالبان" تخصص الحدائق العامة حسب الجنس مع تحديد بعض الأيام للنساء.

وكانت الحركة تلقت انتقادات عالمية واسعة بعد رفضها السماح للفتيات بالالتحاق بالمدارس الثانوية، من الصف السابع حتى الصف الثاني عشر.