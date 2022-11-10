الأولمبي السوري إلى نصف نهائي غرب آسيا

تأهل المنتخب السوري الأولمبي إلى نصف نهائي بطولة غرب آسيا تحت 23 عاماً، بعد حلوله في المركز الثاني في المجموعة التي تضم السعودية وسوريا والبحرين.

وجاء تأهل منتخب سوريا بعد فوز السعودية على البحرين بنتيجة 2-0 يوم الأربعاء، لتتساوى الفرق الثلاث بالنقاط، ويحسم المنتخبان السوري والسعودي التأهل بفارق الأهداف عن البحرين.

وسيقابل المنتخب السوري المنتخب القطري في النصف نهائي، فيما ستجمع المواجهة الثانية المنتخبين السعودي والعماني، وذلك يوم السبت المقبل.

ويوم أمس أجرى المنتخب السوري بقيادة مدربه الهولندي مارك فوتا حصة تدريبية، "ركّزت على الجوانب التكتيكية"، بحسب صفحات متابعة لأخبار المنتخب السوري.

وأثنى فوتا على الروح القتالية التي أظهرها لاعبو سوريا، في مباراتهم أمام المنتخب السعودي، صاحب الأرض والجمهور والمرشح الأول للفوز باللقب.

وكان المنتخب السوري خسر أولى مبارياته في البطولة أمام البحرين بنتيجة 2-1، ليعوض أمام السعودية، ويفوز بنتيجة 2-1.