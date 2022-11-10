بايدن : روسيا ستنسحب من الفلوجة !?

تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر زلة لسان جديدة للرئيس الأمريكي، جو بايدن، خلال حديث عن التحركات الروسية الأخيرة في أوكرانيا.

وقال بايدن في مقطع الفيديو المتداول: "أعتقد أن السؤال هو ما إذا كانوا سينسحبون من الفلوجة أم لا.. أو أعني ، من من من .. (ليرد عليه أحد الحضور بالقول خيرسون)".

وتابع بايدن قائلاً: "خيرسون نعم مدينة خيرسون.. وهم (الجيش الروسي) عبروا إلى الجانب الشرقي من النهر.. وقلت إن ما سيحدث هو أنهم سيلعقون جراحهم، ويقررون ما سيفعلون خلال الشتاء، ما إذا كانوا سيقدمون حل وسط أم لا".

يذكر أن وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، أمر، في وقت سابق الأربعاء، بانسحاب القوات الروسية من الضفة الغربية لنهر دنيبرو في منطقة خيرسون، بحسب وسائل إعلام رسمية روسية.

وتُعتبر خيرسون أول مدينة سيطرت عليها روسيا منذ بداية العملية العسكرية الروسية في شباط الماضي، ويتوقع مراقبون أن تكون الخطوة الروسية بهدف بدء مفاوضات مع أوكرانيا، أو لإعادة تموضع يؤدي إلى عملية واسعة في المدينة الاستراتيجية.