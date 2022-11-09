السكر شبه مفقود في أسواق طرطوس !

إن رحلة البحث عن مادة السكر في أسواق مدينة طرطوس ليست بالسهلة فالمادة شبه مقطوعة وإن وجدت تباع بسعر 5 آلاف ليرة وما فوق للكيلو ولعل ما زاد الطين بلة غياب السكر المباشر في صالات السورية للتجارة وتأخر رسائل السكر المدعوم في ظل اتهامات من المواطنين بوجود احتكار للمادة من بعض الباعة لتحقيق مكاسب وأرباح في حال رفع سعر المادة مع العلم أن آخر سعر حددته نشرة الأسعار التموينية لمادة السكر 4600 ليرة للكيلو ولا زال السعر ساري المفعول لتاريخه».

رئيس دائرة حماية المستهلك في مديرية التجارة الداخلية بطرطوس نميرحمود أكد للصحيفة أن «المادة متوفرة بالأسواق ودوريات الرقابة التموينية مستمرة بعملها لمراقبة توفر المادة و في حال ضبط أي حالة احتكار يتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وفق القوانين و الأنظمة المعتمدة».

وأضاف حمود: «السعر التمويني المحدد من الوزارة لمادة السكر لم يتم تعديله وهو 4600 ليرة وفي حال البيع بسعر أعلى من السعر المحدد يمكن للمواطن تقديم شكوى للمديرية وستتم معالجتها على الفور مع الإشارة لعدم وجود ضبوط حالية لدى المديرية تتعلق بمخالفة احتكار أو زيادة أسعار».