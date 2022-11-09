الإندومي تعود للأسواق خلال يومين بسعر 1200 ليرة فقط

كشف رئيس مجلس إدارة شركة “إندومي” أيمن برنجكجي أن المعمل عاد للعمل صباح الثلاثاء 8/11/2022، وبدءاً من يوم غد ستطرح المادة في الأسواق كما كانت سابقاً، وسيكون التوزيع تدريجياً على جميع المحال، بسعر 1200 ليرة فقط للظرف الواحد.

وذكر برنجكجي أنها ستتوفر بثلاث نكهات “دجاج، خضار، خضار بالليمون” وذلك لتخفيف استجرار المواد الأولية، موضحاً أن التوقف خلال الفترة الماضية كان نتيجة ظروف خارجة عن إرادة الشركة تتعلق بتوريدات المواد الأولية الخاصة بصناعة “الإندومي”.



وأكد برنجكجي أن الشركة لن ترفع سعر المادة لأنها تعتمد على مبدأ البيع الكثير بهامش ربح قليل، علماً أنها من أقل المواد التي ارتفع سعرها في الأسواق، داعياً المواطنين لعدم شرائها بأسعار أعلى.

وبيّن برنجكجي أن الشركة ستعمل على عدم حصول انقطاع للمادة مرة أخرى في الأسواق، إلى جانب التواصل مع الشركة الإندونيسية لعدم توقف توريد المواد الأولية الداخلة في صناعتها.

شام إف إم