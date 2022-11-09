ضرب الإرهابيين في شمال غرب سوريا وجنوبها هو حق للدولة وواجب عليها

أكدت وزارة الخارجية السورية أن ضرب الإرهابيين في شمال غرب البلاد وفي جنوبها، هو حق للدولة السورية وواجب عليها.

وفي بيان لها، قالت الخارجية السورية: “ضرب الإرهابيين المنتمين والمرتبطين بتنظيمي القاعدة و “داعش” وغيرهما من التنظيمات الإرهابية في شمال غرب سوريا وفي جنوبها، هو حق للدولة السورية وواجب عليها، لحماية حياة مواطنيها وضمان أمنها وسلامة أراضيها”.



وأضاف البيان: “إن معركة مكافحة الإرهاب مستمرة حتى تطهير كل الأراضي السورية من آخر إرهابي وإعادة الأمن والاستقرار إلى كل ربوع البلاد”.

وتابعت وزارة الخارجية: “لن تثنينا عن هذه المعركة أي أكاذيب أو ادعاءات جرى ويجري الترويج لها سواء من قبل رعاة الإرهاب والمدافعين عنه في الولايات المتحدة وحلفائها الغربيين، أو من قبل أدواتهم ممن يعملون تحت غطاء بعض المنظمات الدولية”.

المصدر: RT