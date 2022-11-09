اللاذقية.. ضبط صهريج “يلطش” 2 ليتر مازوت من كل غالون

أكد مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك في اللاذقية أحمد زاهر، ضبط صهريج مخالف في عملية توزيع مازوت التدفئة، إضافة لتسجيل 42 مخالفة تموينية في أسواق المحافظة.

وبيّن زاهر أنه خلال متابعة عمل صهاريج توزيع المازوت، تم ضبط مخالفة نقص الكيل بمقدار ليترين في كل عشرين ليترا بحق أحد الصهاريج، مشيراً إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة وفق القانون.

وأضاف مدير التموين : إنه تم ضبط مخالفات متنوعة فيما يخص نقص وزن الخبز ونقل اللحوم من دون تبريد بسيارة مكشوفة، وضبط سيارة تنقل مادة الزبدة الحيوانية من دون مواصفات، وتم حجز البضاعة المخالفة 290 كيلو غراما من الزبدة.

كما أشار زاهر إلى ضبط مخالفات في محال تجارية، منها بيع بسعر زائد، وعدم الإعلان عن السعر، وعدم حيازة فواتير، مشدداً على المتابعة اليومية للأسواق ومعاقبة المخالفين وفقاً للقانون.



الوطن أون لاين