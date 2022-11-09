طائرات مسيّرة مجهولة تقـصف الحدود السورية - العراقية

استهدف طيران مسيّر مجهول بعدة غارات جوية نقاطاً على الحدود السورية - العراقية، وتحديداً عند معبر "القائم" الحدودي من الجهة السورية.

وقالت مصادر إعلامية عراقية إن الطيران استهدف سيارات تحمل شحنات مجهولة متوجهة من الجانب العراقي إلى الأراضي السورية.

ونقل موقع "بغداد اليوم" عن مصدر أمني، قوله إن "قصف المسيّر استهدف عجلات مساعدات، لم يُعرف حملها في ساحة المنفذ السوري".

في المقابل، أكد نشطاء على تويتر أن الرتل يحمل مساعدات نفطية كانت متوجهة إلى لبنان، وأشارت معلومات متداولة إلى أن القصف أسفر عن سقوط ضحايا وجرحى، مع نشر صور لتصاعد النيران من مكان الاستهداف.

ولفتت المعلومات إلى أن الطيران المسيّر يتبع على الأرجح للتحالف الدولي، رغم تأكيد مسؤول أمريكي لمراسل "بي بي سي" أن "الضربات الجوبة ليست أمريكية"، وأن القيادة المركزية "سنتكوم" تقوم في الوقت الحالي بالتحقيق في الهجوم.

ويأتي الحدث الأمني بعد يوم من مقتل "مواطن أمريكي" وجندي كندي في العراق، في هجومين منفصلين، مع تداول بيان تتبنى فيه جماعة عراقية العمليتين كردّ على اغـتيال القادة العراقييين والإيرانيين.