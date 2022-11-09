12 دولة نريد الانضمام إلى بريكس

أعلن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أن 12 دولة على الأقل أبدت اهتماماً بالانضمام إلى مجموعة “بريكس”.

وفي لقاء مع وزير الخارجية الهندي سوبراهمانام جيشانكار، اليوم أوضح لافروف ،أن المنظمة تعتزم الاتفاق قريباً على المعايير ومبادئ التوسيع المحتمل لها مشيرا إلى أنه سيبدأ توسع بريكس ،

وتم الاتفاق على معايير ومبادئ النظر في الطلبات المقدمة مبيناً أنه من المتوقع ألا يستغرق الأمر وقتاً طويلاً للاتفاق على معايير ومبادئ توسع المنظمة.

يشار إلى أن مجموعة بريكس هي تجمع للدول صاحبة أسرع نمو اقتصادي بالعالم، ويتكون الاسم من مختصر الحروف الأولى باللاتينية المكونة لأسماء الدول المشاركة وهي: البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا. وقد عقدت القمة الأولى بين رؤساء الدول الأربع المؤسسة في يكاتيرينبورغ بروسيا في يونيو 2009.