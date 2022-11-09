روسيا مستعدة للوساطة بين السعودية وإيران!

أكد نائب وزير خارجية روسيا ميخائيل بوغدانوف،أمس الثلاثاء استعداد بلاده للعب دور الوسيط بين السعودية وإيران في حال طلبت الرياض وطهران منها ذلك.

وقال بوغدانوف إن روسيا على اتصال مع الجانبين وإنها تؤيد حل سوء التفاهم بينهما في إطار حوار بناء، حسب تعبيره.

مؤخراً كشفت الخارجية الإيرانية، أن طهران ليست لديها أي شروط مسبقة في المحادثات مع السعودية

وقال متحدث الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني، إن بلاده “سترد بشكل مناسب على أي عمل بنّاء من جانب السعودية”، حسب ما نقل موقع “إيران إنترناشيونال” المحلي.

ويرى خبراء أن الخطاب الدافئ من دول الخليج تجاه إيران نابع من سعي هذه الدول إلى السلام والاستقرار في المنطقة وإبعاد شبح الحروب والأزمات، ولذلك هناك محاولات لفتح قنوات التواصل.