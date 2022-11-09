حريق يودي بحياة 8 أطفال سوريين في تركيا

اندلع حريق في منزل عائلة سورية بمنطقة "يلدريم" بولاية بورصة التركية فجر الأربعاء، أدى إلى وفاة 9 سوريين "بينهم 8 أطفال وسيدة".

وقالت وسائل إعلام تركية إن الأطفال الضحايا تتراوح أعمارهم بين 3 و10 سنوات، من بينهم 6 أطفال أشقاء واثنان من أقرباء العائلة.

وأشارت التقارير الأولية بأن سبب الحريق المروّع هو مدفأة، بحسب ما نقلت مصادر عن فرق الإطفاء في المكان.

وأضافت المصادر أن فرق الإطفاء والشرطة والإسعاف نقلوا 9 جـ.ـثث و5 إصابات من داخل المنزل إلى المشفى، فيما تمّ إنقاد 3 أشخاض كانوا في الطابق الثاني.

من جانبها، قالت صفحات على مواقع التواصل إن الضحايا هم "مرام، علي، غرام، أحمد، محمد، ياسر" من أبناء السوري حسين علي الحميد الجاسم ،إضافة إلى "أمينة الموس" والدة الأطفال الستة، وطفلين "علي، أحمد" من أبناء أخيه عامر.