مشروع مصري إماراتي ضخم.. ماذا يتضمن ؟!

08-11-2022

مشروع مصري إماراتي ضخم.. ماذا يتضمن ؟!

شهد رئيس دولة الإمارات الشيخ ‎”محمد بن زايد”، ونظيره المصري “عبد الفتاح السيسي”، اليوم الثلاثاء، توقيع اتفاقية لإنشاء مشروع مصري إماراتي ضخم في مجال طاقة الرياح في مصر بقدرة 10 غيغاوات.

رئيس الإمارات علق على المشروع بتغريدة كتبها على حسابه الشخصي على “تويتر”، قال فيها: «شهدت وفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي توقيع اتفاقية لإنشاء أحد أكبر مشاريع طاقة الرياح في مصر بقدرة 10 غيغاواط».

وأضاف: «سنمضي في تنفيذ مبادرات نوعية لحلول الطاقة المتجددة وتعزيز التنمية المستدامة».

يذكر أن مصر تستضيف قمة المناخ التي انطلقت فعالياتها يوم أمس الاثنين، بحضور أكثر من 100 زعيم عالمي.

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