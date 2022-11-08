 تركيا تصدر عشرات مذكرات الاعتقال بتهمة الانتماء لجماعة غولن

أصدرت السلطات التركية مذكرات اعتقال بحق 77 شخصا في إسطنبول وإزمير ومرسين، بتهمة الانتماء لـ"منظمة إرهابية" هي جماعة الداعية الإسلامي المقيم في الولايات المتحدة فتح الله غولن.

وفي اسطنبول، سعى مكتب المدعي العام للقبض على 34 مشتبها، ونفذت عمليات في خمس مقاطعات للقبض عليهم. حتى الآن، تم احتجاز 27 مشتبها، من بينهم ضباط عسكريون سابقون وحاليون وطلاب سابقون وسبعة مدنيين متهمين بالعمل كمتعاملين مع "متسللين عسكريين للجماعة الإرهابية"، حسب الإعلام التركي.

وأطلقت عملية أخرى في مقاطعة إزمير الغربية، لاعتقال 28 مشتبها كانوا ضمن شبكة من "المتسللين العسكريين" لجماعة غولن، وبينهم ضباط في الخدمة الفعلية من قيادة القوات البرية والجوية وقوات الدرك، بالإضافة إلى ضباط سابقين طردوا من القوات المسلحة للاشتباه في علاقتهم بحركة غولن.

في محافظة مرسين الجنوبية، أمرت السلطات باعتقال 15 مشتبها، من بينهم عسكريون سابقون وحاليون، وطلاب عسكريون سابقون، وضابط شرطة سابق ومعلم مرتبط بجماعة غولن.

وتتهم السلطات التركية جماعة غولن بالوقوف وراء محاولة الانقلاب في البلاد عام 2016 والتورط في سلسلة من العمليات الإرهابية. وأعلن الجيش التركي في وقت سابق أنه منذ محاولة الانقلاب طرد أكثر من 24000 من أفراد القوات المسلحة على خلفية علاقتهم المحتملة مع تنظيم غولن.

المصدر: وسائل إعلام تركية