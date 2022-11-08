بري: لبنان لن يتحمّل الوضع الراهن أكثر من أسابيع

أطلق رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري الذي تراجع مؤخرا عن مبادرة للحوار بين الكتل البرلمانية للتوافق على رئيس جديد للبلاد، تحذيرات من أن لبنان لم يعد يحتمل الاستمرار في الوضع الراهن، مشدداً على ضرورة الإسراع بانتخاب رئيس جديد وإنهاء الشغور الرئاسي.

وبحسب وسائل إعلام، قال بري إنّ لبنان لن يتحمل أكثر لأسابيع إضافية، في إشارة إلى أن استمرار الفراغ الدستوري من شأنه أن يفاقم المتاعب المالية بينما يرزح البلد تحت وطأة أسوأ أزمة على الإطلاق.

وكان يشير إلى حالة الشلل السياسي الذي يعطل مساراً إصلاحيا ضروريا يطالب به صندوق النقد الدولي للإفراج عن قروض ومنح دولية بالمليارات يراهن عليها #لبنان لوضع حد لحالة الاض*طراب المالي.

ومنذ مطلع أيلول/ سبتمبر الماضي، أخفق نواب البرلمان 4 مرات في #انتخاب رئيس خلفا للمنتهية ولايته ميشال عون. وبدأ شغور رئاسي منذ مطلع تشرين الثاني/ نوفمبر الجاري.

بينما تواصل حكومة تصريف الأعمال برئاسة نجيب ميقاتي إدارة البلاد لكنها تقف عاجزة ولا تملك صلاحية اتخاذ أو المصادقة على أي قرار باعتبارها لا صلاحيات دستورية تخولها لفعل ذلك.

وقال بري خلال لقائه نقيب الصحفيين اللبنانيين عوني الكعكي وأعضاء مجلس النقابة الاثنين، إن "أولى الأولويات هي لانتخاب رئيس جديد للبلاد" وندعو إلى "التوافق في هذا الاستحقاق"، بحسب بيان من مكتب بري.

ووفق مراقبين، فإن التوافق على انتخاب رئيس للبنان ينتظر توافقات إقليمية ودولية، وربما يرتبط باتفاق ترسيم الحدود البحرية الذي جرى توقيعه مع "إسرائيل" في 27 تشرين الأول/أكتوبر الماضي بوساطة أمريكية.

وتدوم فترة ولاية الرئيس اللبناني 6 سنوات غير قابلة للتجديد ولا يجوز إعادة انتخابه للمنصب نفسه إلا بعد مرور 6 سنوات على انتهاء ولايته الأولى.