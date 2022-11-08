مكتب الإحصاء يقدر عدد سكان سوريا بأكثر من 27 مليون نسمة

كشف المكتب المركزي للإحصاء، عبر موقعه الإلكتروني ارتفاع عدد سكان سوريا لأكثر من 27 مليونا و802 ألفاً و584 نسمة حتى تاريخ 7 من تشرين الثاني 2022.



ولم يوضح المكتب الآلية التي اتبعها في إحصاء أعداد السوريين، وخصوصاً أن هناك مناطق شمال غربي وشمال شرقي سوريا، إضافةً إلى أعداد أخرى ممن خرجوا من سوريا كلاجئين.



وفي حزيران الماضي، أصدر المكتب المركزي للإحصاء، إحصائية لعدد السكان في سوريا وفقاً للبيانات الواردة في بعض سجلات الأحوال المدنية بداية العام 2020، رافقها شكوك حول دقة الأرقام الواردة فيها.



وجاء في بيانات المكتب المركزي أن عدد السكان في سوريا وفقاً لسجلات الأحوال المدنية بداية العام 2020 بلغ 28.840 مليوناً، منهم 14.437 مليوناً من الإناث، و14.403 مليوناً من الذكور.



يذكر أن صحيفة "الوطن" المحلية شككت بصحة البيانات الواردة في إحصائيات المكتب المركزي، مشيرة إلى أن المكتب قال إن عدد السكان في سوريا خلال عام 2019 بلغ 16.3 مليوناً وفي عام 2018 بلغ 16 مليوناً في حين كان العدد في عام 2017، 26.3 مليوناً، ما يعني وجود أخطاء في المعلومات المرفقة.



بدوره، أكد مدير مكتب الإحصاء السابق شفيق عربش وجود خطأ في الرقم المنشور عن عامي 2017، و2018، موضحاً أن الأرقام الواردة وفق بيانات سجلات الأحوال المدنية تشمل جميع السوريين المسجلين لدى أمانات السجل المدني سواء المقيمون في سوريا أم خارجها.



وبيّن عربش أن عدد السكان المسجل لعام 2020 والبالغ 28.8 مليوناً ليس دقيقاً بشكل كامل، متسائلاً إن كانت هذه البيانات تشمل جميع الولادات الحاصلة خارج البلاد، وفي المناطق الخارجة عن سيطرة الدولة.



وكشف المركزي للإحصاء أن إجمالي الولادات المسجلة للسوريين خلال عام 2020 وفقاً للبيانات المتوافرة في سجلات الأحوال المدنية بلغ 334549 مولوداً، موزعين على 164282 من الإناث، و170321 من الذكور، بحسب ما أوردته "الوطن".



وقدر المدير السابق لمكتب الإحصاء معدل النمو بناء على عدد الولادات والوفيات المسجلة بأقل من 1% وفقاً للبيانات الواردة في الإحصائية الأخيرة، واصفاً الأمر بالخلل الخطير لجهة الخطأ الإحصائي، مشيراً إلى أن معدل نمو السكان في سوريا وفقاً للأعوام 2004 وحتى عام 2009 كان يتراوح بين 2.5%.



كما كشفت بيانات المركزي أن إجمالي عقود الزواج التي سجلت خلال عام 2020 وفقاً للبيانات المتوافرة من سجلات الأحوال المدنية بلغ 132779 عقداً، في حين بلغ إجمالي شهادات الطلاق 25109 شهادات طلاق، كما بلغت نسبة شهادات الطلاق من واقعات الطلاق 18.9 في المئة.

الوطن