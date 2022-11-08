تفاصيل حادثة تدهور سيارة الإسعاف عند كرسانا

08-11-2022

تفاصيل حادثة تدهور سيارة الإسعاف عند كرسانا

أكد مصدر  وفاة شخصين جراء تدهور سيارة إسعاف خلال نقلها مريض من منطقة مشقيتا إلى المشفى الوطني في مدينة اللاذقية.

وذكر المصدر أن الحادث وقع خلال نقل السيارة المريض من مشقيتا عند وصولها حاجز كرسانا، مشيراً إلى أن المتوفين هم المريض وشقيقه، في حين إن سائق السيارة والممرض المرافق له في حالة حرجة ويتلقون العلاج اللازم.

ولفت المصدر إلى أن الجهات المختصة باشرت التحقيق حول الحادث لكشف الأسباب، متوقعاً أن يكون عامل الطقس والأمطار الغزيرة لها دور في الحادث الذي وقع خلال فترة الهطولات الغزيرة.


الوطن

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