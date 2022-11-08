اتفاق بين أصحاب السرافيس وإحدى محطات دمشق: تعبئة كامل المخصصات مقابل 5000 ليرة لكل عملية

توصَّل بعض أصحاب السرافيس العاملين على خط المزة بدمشق إلى اتفاق مع صاحب محطة محروقات يتم التعبئة منها مخصصات السرافيس على أن تتم تعبئة كامل المخصصات غير منقوصة دون اللعب بالعداد مقابل دفع 5000 ليرة زيادة لكل عملية تعبئة كحلوان غير الإكرامية لعامل المحطة.

وقال أصحاب السرافيس إن الهاجس الأكبر لهم هو عدم الحصول على مخصصاتهم كاملة من المازوت وخاصة بعد وجود بعض الأخطاء في جهاز “جي بي أس” وتخفيض مخصصاتهم، ولذلك تم الاتفاق مع مالك المحطة على إيقاف دارة الغش ضمن المحطة وتعبئة كامل المخصصات مقابل دفع مبلغ مقطوع قدره 5000 ليرة لكل عملية تعبئة.

وأشار أصحاب السرافيس إلى أن هذا الخيار يرضيهم كون النقص يتراوح بين 2 و3 ليترات في كل عملية تعبئة وسعرهم في السوق بحدود 18 ألف ليرة.

وعن سبب عدم إقدامهم على تقديم الشكاوى، أوضح أصحاب السرافيس أن الشكاوى لا تنفع ولم تضبط الغش بالكيل كون الغش مربوط بدارة إلكترونية يمكن تعطيلها عند رؤية أي دورية ويصبح الكيل نظامياً.

بدورهم أصحاب محطات المحروقات يرون أنهم وضعوا استثمار بمئات الملايين في محطاتهم ولا يدر عليهم بالشهر مدخول عشرات الآلاف من الليرات لقلة العمولة المحددة للبيع ولعدم توفر المادة للنثريات الأخرى التي يدفعونها للحصول على المادة وإيصالها إلى المحطة.

مصادر في وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك بيَّنت أن دوريات التموين تسجل يومياً عشرات الضبوط التموينية منها اللعب بالكيل، وتم ضبط محطات عدة تستخدم دارات إلكترونية للعب بعدادات المحطة، وتمت مخالفتهم بعشرات الملايين من الليرات.

وبيَّنت المصادر أن المنصة الإلكترونية للشكاوى التي أطلقتها الوزارة أخيراً ستساعد في ضبط المتلاعبين ومراقبتهم وعلى أصحاب الشكاوى تقديم شكوى وهناك فريق مختص سيتابعها.



اثر برس