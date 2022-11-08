ام و ابنتها ضمن عصابة تستدرج الشباب الى شقة بجرمانا

وردت معلومات إلى شرطة ناحية جرمانا في ريف دمشق حول وجود أشخاص يقومون باستدراج الشبان إلى شقة مفروشة في جرمانا وسلبهم ما بحوزتهم من أجهزة خليوية ومبالغ مالية بعد تهـ.ديدهم بالسلاح الأبيض (شنتيانة).

من خلال المتابعة والمراقبة تم إلقاء القبض على هؤلاء الأشخاص وهم المدعو (محمد . م) والمدعوة (ليندا . ح) وابنتها (آية . ا) ومصادرة الأدوات المستخدمة في عمليات السـ.لب وبتحري الشقة المذكورة عثر فيها على حبوب دوائية مخدرة وعدة أجهزة خليوية مسلوبة ومبلغ مالي وقدره أربعمائة وخمسون ألف ليرة سورية ، وبالتحقيق معهم اعترفوا بإقدامهم على استدراج الشبان بالاشتراك مع شخص وفتاة متواريان وسـلب الشبان ما بحوزتهم من مبالغ مالية وأجهزة خليوية وبيع المسروقات لشخص يدعى (رامز . ش) والذي أُلقي القبض عليه وبالتحقيق معه اعترف بأنه كان يشتري مسروقات من المقبوض عليهم.

تم تسليم الأجهزة المستردة إلى أصحابها أصولاً ، ومازالت الأبحاث مستمرة عن المتواريان ، وسيتم تقديم المقبوض عليهم مع المصادرات إلى القضاء المختص.

وزارة الداخلية