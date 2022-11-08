11 حالة خطف في السويداء الشهر الماضي

تعرض 8 مدنيين، للخطف، في حوادث متفرقة بمحافظة السويداء، خلال شهر تشرين الأول/نوفمبر الماضي، حسب شبكات اعلامية محلية”.

وأكدت المصادر مسؤولية عصابات منظمة عن اختطاف 3 مدنيين، في حادثتين منفصلتين، اثنين منهم خطفهما مسلحون في السويداء طمعاً بالفدية المالية، وأطلقوا سراحهما في الشهر نفسه، والثالث مدني من أبناء السويداء خطفه مسلحون في محافظة حمص، وأفرجوا عنه مقابل فدية مالية.

كما وثقت مسؤولية فصائل محلية في منطقة اللجاة بريف درعا، وفي مدينة السويداء، عن اختطاف 4 مدنيين، في حادثتين منفصلتين، خلال الشهر الماضي، وقد تم إطلاق سراحهم في نفس الشهر.