بوتين: التحاق 50 ألف عسكري جدد بالعملية العسكرية في أوكرانيا

أعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن 50 ألف عسكري التحقوا بالقتال في أوكرانيا ممن استدعيوا في إطار التعبئة الجزئية، ليصل عدد الملتحقين الجدد منذ التعبئة إلى 80 ألفا.

وقال بوتين في اجتماع مع حاكم مقاطعة تفير، إيغور رودنيا، خلال زيارة تفقدية لمشروع سياحي ضخم في المقاطعة: “التحق 50 ألف فرد بالقتال في أوكرانيا ممن استدعيوا في إطار التعبئة الجزئية، ليصل عدد الملتحقين الجدد منذ التعبئة إلى 80 ألفا”.

وكان بوتين أعلن في 4 من الشهر الجاري أن عدد الجنود الملتحقين بالتعبئة الجزئية تجاوز الحجم المطلوب ليبلغَ ثلاثمثة وثمانية عشر ألف شخص وذلك بفضل زيادة عدد المتطوعين.