تشكيلة البرازيل لكأس العالم

سيكون الظهير المخضرم، داني ألفيش، ضمن عداد المنتخب البرازيلي المشارك في مونديال قطر بقيادة نجم باريس سان جرمان الفرنسي، نيمار، فيما قرر المدرب تيتي، استبعاد مهاجم ليفربول الإنكليزي روبرتو فيرمينو، وفق التشكيلة النهائية التي أعلنها، الإثنين.

ويأتي ضم ألفيش (39 عاماً) إلى تشكيلة سيليساو، الساعي إلى لقبه المونديالي الأول منذ 2002، السادس في تاريخه، رغم أنه لم يخض أي مباراة منذ شهرين.

ويعتبر المنتخب البرازيلي من أبرز المرشحين للمنافسة على اللقب في المونديال القطري الذي ينطلق في 20 نوفمبر الحالي، وذلك بعد المشوار الرائع الذي حققه في تصفيات أمريكا الجنوبية التي أنهاها في الصدارة بـ45 نقطة من 14 فوزاً وثلاثة تعادلات، ومن دون أي هزيمة.

ويبدأ المنتخب البرازيلي استعداداته للنهائيات بتجمع في تورينو، الاثنين المقبل، يستمر لخمسة أيام في منشآت يوفنتوس، قبل السفر إلى قطر.