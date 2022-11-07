سجن دمشق المركزي: 102 طالب جامعي يكملون دراستهم عبر الجامعة الافتراضية

أكد رئيس قسم التأهيل والإصلاح في سجن دمشق المركزي العقيد أيهم إبراهيم حمدان لإذاعة ميلودي اف ام:

أن السجن يقيم دورات محو الأمية لنزلائه على مرحلتين الأولى لمدة 6 أشهر والثانية 3أشهر، وذلك بالتعاون مع وزارة الثقافية ليحصل بعدها النزيل على شهادة محو أمية تخوله من التقدم لشهادة التعليم الأساسي، مضيفا "بلغ عدد المستفيدين خلال 2022، 268 نزيلاً".

- وأشار حمدان في حديثه مع مجد حديفه إلى وجود مدرسة بالسجن تضم كادراً تعليمياً من النزلاء ويكون فيها الدوام مثل أي مدرسة خارجه، بالإضافة لمركز امتحاني لشهادة التعليم الأساسي حيث بلغ عدد المتقدمين 125 طالب وطالبة وكانت نسبة النجاح 93 بالمئة، أما الشهادة الثانوية "علمي وأدبي" بلغ عدد المتقدمين 99 طالبة وطالبة فيما كانت نسبة النجاح 78 بالمئة.

- العقيد حمدان لفت ضمن برنامج حوار على النار إلى إحدى الحالات الملهمة وهي لنزيل تدرج في السجن تعليمياً بدءاً من دورة محو الأمية وصولاً لشهادة التعليم الأساسي ثم لنيل الثانوية وهو حاليا طالب في الجامعة الافتراضية "إعلام"، وحول مركز نفاذ الجامعة الافتراضية بالسجن قال العقيد حمدان إنه عند بدء العام يتم الإعلان للتقدم للمفاضلة بعدها يتم جمع الطلبات ثم مخاطبة الجامعة واستكمال الأوراق وثم ونقل النزلاء المقبولين للجناح المخصص مع العلم بوجود" تخفيض 30 بالمئة للنزلاء" مشيرا إلى أن العام الماضي بلغ عدد المنضمين للجامعة من النزلاء 102، تم إخلاء سبيل 13 الباقي 89، أما هذا العام فتقدم لمفاضلة الخريف 98 طالب.

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