«شوارع اللاذقية» تغرق !

تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مجموعة من الصور والمقاطع المصورة تظهر حدوث اختناقات كبيرة في عدد من شوارع مدينة اللاذقية في تصريف المياه نتيجة الأمطار الغزيرة التي شهدتها فجر اليوم الأمر الذي إدى إلى قطع حركة السير في عدد من شوارعها لحين انتهاء ورشات الطوارئ والنظافة من أعمالها في تسليك وفتح قنوات التصريف.

وأرجع مدير النظافة في مجلس مدينة اللاذقية المهندس “عمار القصيري” هذا الأمر إلى «عدم قدرة فتحات تصريف المياه على استيعاب الغزارات المطرية وخاصة في المناطق المنخفضة إضافة إلى سحب المياه للأتربة والنفايات وأوراق الأشجار معها لتغلق هذه الفتحات والحاجة لوجود العامل البشري بشكل دائم لإعادة فتح هذه الفتحات والمساعدة في تسليكها».

وبحسب القصيري فإن «جميع شوارع المدينة عادة سالكة بشكل كامل مع استمرار عمل الورشات لإزالة مخلفات العاصفة».