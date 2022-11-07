ملجأ للحماية من الضربات النووية للبيع

07-11-2022

ملجأ للحماية من الضربات النووية للبيع

عرض ملجأ ألماني مخصص للحماية من أي ضربات نووية، يعود لحقبة الحرب الباردة، للبيع على موقع "إي باي".

ويدعم الملجأ الذي يمتد على مساحة 850 مترا مربعا، ويقع في ولاية شمال الراين، غربي ألمانيا، جدرانا خرسانية بسماكة 3 أمتار.

وتم عرض الملجأ للبيع على "إي باي" مقابل 1.6 مليون يورو، حسبما ذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

ويقع الملجأ تحت الأرض، وقد استخدم من جانب القوات المسلحة الألمانية، وهو مزوّد بمولد كهربائي وخزانات مياه ووقود ونظام صرف صحي، إضافة إلى أبواب فولاذية عملاقة، ومستودع للأغذية.

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