كوريا الشمالية تتوعد برد عسكري حازم

أعلن جيش كوريا الشمالية، اليوم الاثنين، أنه سيتخذ إجراءات عسكرية عملية "حازمة وساحقة" ردا على التدريبات العسكرية المشتركة بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة، وسط تكهنات بأن بيونغ يانغ ستنفذ على الأرجح قريبا تجربة نووية أخرى.

ونقلت وكالة يونهاب عن وسائل إعلام كوريا شمالية رسمية، ما اعتبرته هيئة الأركان العامة للجيش الشمالي مناورات "العاصفة اليقظة" التي قامت كل من كوريا الجنوبية والولايات المتحدة، الأسبوع الماضي بأنها "استفزاز مفتوح يهدف إلى تصعيد التوتر عن عمد".

وقال جيش كوريا الشمالية، إن "العمليات العسكرية الأخيرة التي قام بها جيش بيونغ يانغ هي إجابة واضحة من كوريا الشمالية على أنه كلما استمرت التحركات العسكرية الاستفزازية للأعداء بشكل أكثر كلما واجهناها بشكل أكثر شمولا وبلا هوادة".

وأضاف البيان، أن "هيئة الأركان الشمالية أوضحت مرة أخرى أنها ستواصل محاكاة جميع التدريبات الحربية ضد بيونغ يانغ التي يقوم بها العدو مع الإجراءات العسكرية العملية المستمرة والحازمة والساحقة".

وأجرت كوريا الجنوبية والولايات المتحدة تدريبات جوية مشتركة واسعة النطاق من يوم الاثنين إلى يوم السبت، شملت مئات الطائرات العسكرية، بما في ذلك مقاتلات شبح وطائرتان قاذفتان من طراز بي وبي 1 الأسرع من الصوت.