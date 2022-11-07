عمدة كييف يطالب السكان بالاستعداد لإخلاء المدينة

07-11-2022

عمدة كييف يطالب السكان بالاستعداد لإخلاء المدينة

قال عمدة العاصمة الأوكرانية كييف إن سكانها يجب أن يكونوا مستعدين لمغادرة المدينة، إذا حدث انقطاع كامل للكهرباء.

وفي الأسابيع الأخيرة، تُرك ملايين الأوكرانيين بشكل متقطع بدون كهرباء وماء نتيجة العمليات العسكرية.

كما فرضت السلطات المحلية أيضا انقطاعات للتيار الكهربائي، لتجنب الأحمال الزائدة وللسماح بإجراء إصلاحات.

وحذر مسؤول آخر بالمدينة من أنه في حالة الانقطاع التام للكهرباء، ستتوقف إمدادات المياه وشبكة الصرف الصحي عن العمل.

وفي فصل الشتاء في كييف، يكون متوسط درجة الحرارة أقل من درجة التجمد وتنخفض أكثر خلال الليل.

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