4 مليارات يورو.. قيمة المستوردات لعام 2021 بعدما كانت 17 مليار ؟!

انخفضت قيمة المستوردات من 5.2 مليار يورو في عام 2019، إلى 4.1 مليارات يورو خلال عامي 2020-2021، وذلك وفق بيانات لوزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية.

وكانت قيمة المستوردات في عام 2010، 17 مليار يورو، وانخفضت إلى 6.3 مليارات يورو خلال عام 2018، وبذلك تكون المستوردات السورية انخفضت من العام 2010 إلى العام الماضي 2021 بمعدل 75.9%.

وبحسب البيانات المالية في الجمارك، أن الجهاز الجمركي ضبط العام الماضي، 3100 قضية تهريب تجاوزت قيمتها 113 مليار ليرة، معظمها من المواد الغذائية والكهربائيات وقطع تبديل السيارات ومواد تجميل وألبسة ومستحضرات تجميل ومشـ ـروبات كحولية، إضافةً لضبط قضايا مخـدرات وحشـيش (كبتاغـون) وغيرها.

الدكتور في كلية الاقتصاد علي كنعان رأى أن إجراءات منع الاستيراد غير مجدية لأن السلع ستتدفق عبر التهريب وتضيع على الدولة الرسوم الجمركية وتتعطل حركة النشاط الاقتصادي وتفقد العديد من السلع في السوق المحلية التي حكماً سيتم احتكارها ورفع سعرها على المستهلك، وذلك خلال تصريح صحفي.

وأضاف كنعان تأكيداً على ما سبق: «لدينا كل ما هو محظور استيراده بدءاً من الفواكه الاستوائية وليس انتهاء بالـدخان وغيره»، داعياً إلى فتح الاستيراد وتمويله عبر التسهيلات الائتمانية من خارج البلد (من حسابات خارج البلد).