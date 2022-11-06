استبدال المري بالمعدة لرجل أربعيني.. عملية جراحية نوعية بمشفى حماة الوطني

06-11-2022

استبدال المري بالمعدة لرجل أربعيني.. عملية جراحية نوعية بمشفى حماة الوطني

أجريت في مشفى حماة الوطني عملية جراحية نوعية ، هي استبدال المري بالمعدة ، لمريض أربعيني،  وكانت النتيجه جيدة و المريض في طور الشفاء ، وسيخرج لمنزله غداً .

وبيَّنَ المدير العام الهيئة العامة لمشفى حماة الوطني الدكتور سليم خلوف لـ " الوطن أون لاين " أن رجلاً  بالأربعين من عمره راجع العيادة الجراحية في الهيئة، بشكاية صعوبة بلع تطورت بعد شهرين  لعسر بلع للجوامد ، إلى أن وصلت به الحال لعدم القدرة على ابتلاع السوائل حسب تعبيره.

وأوضح الدكتور خلوف أنه أجري للمريض  الاستقصاءات اللازمة،  للوصول إلى التشخيص الصحيح والقرار الجراحي المناسب ، ومنها : تنظير هضمي علوي ، وأخذ خزعة ، وطبقي محوري متعدد الشرائح مع الحقن للعنق والصدر والبطن .

فكانت نتيجة هذه الاستقصاءات هي سرطان شائك لخلايا الثلث السفلي من المري ، وتم التداخل الجراحي لاستئصال هذا الورم مع هامش أمان، عبر شق بطني إضافة لشق صدري أيمن ، واستبدال المري بالمعدة بعد تصنيعها ( بإجراء مفاغرة معدية مع الجزء المتبقي من المري في أعلى الصدر ) بمساعدة الستابلر ، عملية    (Ivor- Lewis)

وذكر الدكتور خلوف أن الفريق الطبي الذي شاركه إجراء هذه العملية النوعية ،  مؤلف من الدكتور تميم عبد الرزاق الاختصائي بالجراحة الصدرية، وطبيبة التخدير الدكتورة لينا ورار ، الأطباء المقيمون  علاء الدود وأحمد العيسى و ريم هنون.

الوطن أون لاين 

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