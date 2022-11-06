قرد مدمن على الكحول في الهند!

في واقعة غريبة أصبح قرد بمدينة "راي باريلي" الهندية، مدمناً على المشروبات الكحولية، وبدأ السطو على المتاجر التي تبيعها.

وأفاد موقع "ذا تايمز أوف إنديا" أن صاحب أحد المتاجر اشتكى من قيام قرد مدمن بترويعه هو وأصحاب المحلات الأخرى من خلال سرقة زجاجات الكحول، مشيراً إلى أن الحيوان يصبح عدوانياً إذا تم منعه من تناول زجاجات الكحول.

وبسبب إدمانه أصبح القرد من المشاهير في المدينة، وفي تسجيل تم نشره على مواقع التواصل الاجتماعي ظهر القرد وهو يفتح قارورة الكحول، ويشرب بشراهة أمام الناس.

وقال مسؤول محلي إنهم يحاولون القبض على القرد، بمساعدة إدارة موارد الغابات.

ذا تايمز أوف إنديا