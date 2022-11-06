غادة شعاع مستشارة رياضية للجنة الأولمبية السورية

وقعت اللجنة الأولمبية السورية ممثلة برئيسها فراس معلا عقدا مع البطلة الأولمبية غادة شعاع كمستشارة رياضية للجنة الأولمبية السورية.

وبموجب العقد الذي تم توقيعه اليوم في مقر الاتحاد الرياضي العام بدمشق فان شعاع ستعمل على تشكيل لجان تخصصية مهمتها الكشف عن المواهب بمختلف الالعاب وصقلها ضمن برامج تدريبية علمية حديثة بالتنسيق مع اتحادات الالعاب المعنية.



رئيس اللجنة الأولمبية السورية فراس معلا اشار الى اهمية الاستفادة من خبرة البطلة شعاع التي اكتسبتها في ميادين العمل الرياضي مبينا ان وجودها يشكل إضافة مهمة للنهوض بالرياضة السورية اداء ونتيجة عبر ايجاد جيل جديد قادر على المنافسة بقوة في البطولات الخارجية ولاسيما الاسيوية فالبطولات العربية حسب معلا رغم اهمية المشاركة بها وتقلد ميدالياتها لم تعد مقياسا لتطور رياضيينا لذلك فالهدف يجب ان يصوب نحو المحافل القارية والعالمية.



وعبرت شعاع عن سعادتها للعمل مع اللجنة الأولمبية السورية حيث قالت: ان سورية تزخر بالمواهب الرياضيىة وخصوصا في الارياف وهي بحاجة الى الكشف عنها وصقلها بالشكل الامثل ..مضيفة ان المرحلة المقبلة هي مرحلة عمل مكثف وتتطلب تواجد الكوادر المؤهلة على كافة المستويات.



واشارت شعاع الى اهمية تواجد المنتخبات الرياضية الانثوية في مختلف الالعاب في البطولات الدولية حيث سيتم العمل على اعداد منتخبات قوية وفقا لخطط تدريبية حديثة وتوفير متطلباتها ومستلزماتها لتكون حاضرة بقوة في الاستحقاقات القادمة وتحقيق نتائج ملفتة تضاف الى خزائن الرياضة السورية.



واللاعبة شعاع مواليد /1972/ وتعد من المع الرياضيين السوريين وهي صاحبة الانجاز الاكبر في تاريخ الرياضة الاولمبية السورية حيث أحرزت الميدالية الذهبية في أولمبياد اتلانتا /1996/ وتحمل في رصيدها العديد من الانجازات الدولية والقارية.



حضر توقيع العقد أعضاء المكتب التنفيذي للاتحاد الرياضي العام وعدد من رؤساء اتحادات الألعاب والأندية وممثلين عن وسائل الإعلام المرئي والمقروء والمسموع.



البعث