بلهجة حادّة.. ضاحي خلفان ينتقد محمد بن سلمان!

انتقد الفريق ضاحي خلفان، نائب رئيس شرطة دبي “السماح للمسلمين باحتفالات الهالوين” واصفا إياها بكارثة أخلاقية تضرب القيم العربية والإسلامية.

وجاء في تغريدة نشرها ضاحي خلفان عبر حسابه في “تويتر”: إنها احتفالات شيطانية بكل ما تعني هذه الكلمة من خروج عن المألوف”.

وأضاف في تغريدة أخرى: “في ظل هذه الهجمة الشرسة على القيم والأخلاق الرصينة علينا أن نشكل جدارا منيعا عصيا على المخربين اختراقه قائم على إعلاء أوامر الله بالمعروف ونواهيه عن المنكر.. وأي تخاذل في عزيمتنا سيكون سببا لدمار قيمنا ومجتمعاتنا”.

قبل أيام احتفلت العاصمة السعودية الرياض بعيد “الهالوين” هذا العام، في حدث وصفته الصحافة الأجنبية بـ”المميز”، بينما أعرب بعض السعوديين عن امتعاضهم من هذا “الاحتفال الدخيل” على المجتمع.

وقالت صحيفة “نيويورك تايمز” الأمريكية، في تقرير إن احتفالات عيد “الهالوين” في السعودية تؤكد على حدوث تغييرات كبيرة، حيث كانت السلطات مسبقا تقوم باعتقال كل من يقوم بمحاولة إحياء هذه الفعالية، منوهة بأن ولي العهد محمد بن سلمان، هو من يقف خلف كافة مشاريع الترفيه والانفتاح في المملكة.

وأشارت في الوقت ذاته إلى أن “هذه التغييرات تركت بعض السعوديين في حالة من الذهول، والبعض الآخر غاضب، حيث لا يمكن التعرف على البلاد تقريبا للأجانب والمواطنين على حد سواء”.

وفيما حظي هذا الاحتفال بدعم البعض، إلا أنه أثار حفيظة عدد كبير من السعوديين والمسلمين عموما. وعلق أحد المغردين السعوديين قائلا: “من متى احنا كمسلمين وأساس الإسلام ومنبعه سار عندنا هالوين الرياض؟”.