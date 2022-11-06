أوكرانيا تستعد لاحتمال لم يكن من الممكن تصوره سابقاً

قالت صحيفة New York Times، إن سلطات أوكرانيا باشرت بالتحضير لتنفيذ عملية “إجلاء كامل” لسكان العاصمة الأوكرانية.

وأضافت الصحيفة في مقالتها: “يقول المسؤولون في العاصمة الأوكرانية إنهم بدأوا التخطيط لاحتمال لم يكن من الممكن تصوره في السابق: انقطاع التيار الكهربائي الكامل عن كييف الذي سيتطلب إجلاء ما يقرب من ثلاثة ملايين من سكان المدينة”.

وأشارت الصحيفة إلى أن شركة الطاقة الوطنية الأوكرانية (Ukrenergo)، قالت يوم السبت في محاولة لمنع الانقطاع الكامل للتيار الكهربائي، إنها ستستمر في قطع التيار الكهربائي بشكل دوري في سبع مناطق في البلاد.

ونقلت الصحيفة عن رومان تكاشوك مدير قسم الأمن البلدي في إدارة مدينة كييف قوله: “يمكن أن نفقد منظومة الإمداد بالطاقة بشكل كامل”.

وذكر تكاشوك للصحيفة، أنه سيتم إخطار المسؤولين في كييف قبل 12 ساعة من توقف المنظومة عن العمل. وأضاف تكاتشوك: “إذا وصلت الأمور إلى هذا الحد، فسنبدأ بإبلاغ السكان ونطلب منهم المغادرة”.