أسبوع استثنائي تعيشه سوريا.. يجمع الصيف والخريف والشتاء

تحدث المتنبئ الجوي محمود إسماعيل لجريدة “كيو ستريت”، عن أحوال الطقس خلال الأيام القادمة، مشيراً إلى أن أسبوع استثنائي تعيشه البلاد، حيث سيجمع ما بين 3 فصول الصيف والخريف والشتاء.

وذكر إسماعيل أن الجو صيفياً خلال اليوم الأحد، خصوصاً خلال ساعات النهار، بينما تشهد ساعات المساء امتداد لمنخفض جوي فوق البحر المتوسط يبدأ تأثيره على المنطقة الساحلية والشمالية الغربية من البلاد.

وأضاف أن الفرصة تصبح مهيأة لهطل زخات مطرية غزيرة تكون مصحوبة بالبرد والعواصف الرعدية، متوقعاً أن يمتد تأثير المنخفض على أغلب المناطق في البلاد صباح غدٍ الاثنين.

المتنبئ الجوي أشار إلى أن الجو سيكون غائم جزئياً وغائم ماطر على فترات، حيث ستكون الهطولات بشكل متقطع يتخللها عواصف رعدية وتساقط لحبات البرد.

وتابع إسماعيل أن هذا المنخفض هو أول منخفض نظامي وباكورة الموسم الشتوي، ومن المتوقع أن يستمر حتى نهاية الأسبوع، وستكون تكون الفعالية العظمى يومي الثلاثاء والأربعاء.

كما لفت إلى أن المنخفض سيرافقه انخفاض ملموس على درجات الحرارة ابتداءً من يوم غدٍ الاثنين وحتى نهاية الأسبوع، حيث ستكون حول معدلاتها أو أدنى بقليل.