اسبانيا تصادر يختا لمسؤول روسي

قضت محكمة إسبانية بمصادرة يخت فاخر تبلغ قيمته 140 مليون دولار، يملكه مسؤول تنفيذي كبير في مؤسسة روسية حكومية معنية بالدفاع، بعدما توقف المالك عن سداد رسوم الصيانة لليخت في حزيران/ يونيو، حسبما ذكرت وكالة بلومبرغ للأنباء اليوم الجمعة (الرابع من تشرين ثاني/ نوفمبر) .

وأمر قاض في برشلونة أمس الأول الأربعاءبمصادرة اليخت “ميريديان إيه” الذي كان يعرف سابقا باسم “فاليري” ويبلغ طوله 85 مترا، وفقا لسلطات الملاحة البحرية الإسبانية.

وأوقفت السلطات الإسبانية اليخت، المرتبط بسيرجي شيميزوف الرئيس التنفيذي لشركة “روستيخ”الحكومية الروسية، في منتصف آذار/ مارس بينما كان في حوض سفن ببرشلونة لعمل إصلاحات.

وجاء قرار المحكمة بعدما قدم حوض السفن “إم بي 92” شكوى عندما لم يتم دفع مقابل صيانة اليخت.

وتم إيقاف يخوت يملكها رجال أعمال روس خاضعون لعقوباتفي موانئ أو أحواض سفن في مختلف أنحاء أوروبا في أعقاب الهجوم الروسي على أوكرانيا.



ع.أ ج (د ب أ)