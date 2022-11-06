موقع واللا العبري: جيش الاحتلال يستعد لمعركة يوم القيامة

أفاد موقع "واللا" العبري بأن جيش الاحتلال الإسرائيلي يستعد لما يسمى معـركة "يوم القيامة"، حيث توجّه القيادة السياسية في الكيان الجيش بإلزام فرقه الأمامية بالقيام بمناورات "تحاكي التوغل في عمق أراضي العدو وشلّ قدراته".

جاء ذلك في مقابلة أجراها الموقع مع الخبير العـسكري أمير بوخبوط، الذي قال إن "قائد سلاح المشاة في جيش الاحتـلال الجنرال تامير يديعي أمر بالاستعداد لمعـركة (يوم القيامة)، من خلال تدريب القوات البرية على التوغل داخل أراضي العدو، لشلّ قدراته الصاروخية".

وأضاف أن جيش الاحتلال يقوم ببناء قوته البرية ليس فقط لمواجهة التـهديد من لبنان، ولكن من سوريا أيضاً، وإمكانية نشوء نموذج مشابه لحـزب الله هناك، لذلك يتم تنفيذ مناورات على مواجهة القـذائف المضادة للدبابات.

وأشار الخبير إلى أن الثمن الذي يجب دفعه في كل مواجهة يزداد، كما حصل في حرب غزة 2014 ذات الخمسين يوماً، فالتهديد من لبنان يعني إطلاق 1500 صـاروخ يومياً، وهو ما يستدعي الحاجة إلى توغل سريع داخل لبنان، يدفع مقاتلي الحزب إلى الخروج والقتال.

ولفت الموقع في تقريره إلى المواجهة مع الفلسطينيين في الضفة الغربية، حيث قال إنها تستنزف القوى البشرية وتلحق أضراراً بجدول التدريب لقوات المشاة، لذلك يتم طرح القضية في هيئة الأركان خشية فقدان الجنود لمعيار الكفاءة، خصوصاً أن الاحتلال لا يستطيع تحمل حـروب الاستنزاف، ويسعى دائماً لحروب قصيرة وحاسمة.