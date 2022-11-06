في ليلة وداع بيكيه.. برشلونة يتصدر الليغا

ودّع مدافع برشلونة جيرارد بيكيه ملعب الفريق "كامب نو" بالدموع عندما غادر الملعب قبل نهاية المباراة التي فاز فيها البلوغرانا على ألميريا 2-صفر، في الجولة 13 للدوري الإسباني لكرة القدم.

وتقدم برشلونة في الدقيقة 49 عن طريق عثمان ديمبلي، قبل أن يضيف زميله فرينكي دي يونغ الهدف الثاني في الدقيقة 62.

ورفع برشلونة رصيده إلى 34 نقطة في المركز الأول مؤقتاً، بفارق نقطتين عن ريال مدريد صاحب المركز الثاني،الذي سيحلّ ضيفاً على رايو فاييكانو يوم غد الأثنين.

وكانت المباراة هي الأخيرة لمدافع الفريق جيرارد بيكيه، الذي أعلن اعتزاله كرة القدم نهائياً ورحيله عن الفريق، حيث شارك كأساسي قبل أن يخرج كبديل في الدقيقة 84 وسط تصفيق حار من جماهير برشلونة.

وحظي بيكيه بدعم كبير من زملائه وجماهير برشلونة، الذين ودعوه بحرارة، فيما لم يتمكن المدافع من السيطرة على دموعه.

وقال بيكيه، في كلمته الوداعية عقب المباراة، "أريد أن أشكر الجميع، شكراً لزملائي، والطاقم الفني، وكل الأطباء، ومسؤولي غرفة الملابس، شكراً لمجلس الإدارة على كل هذه السنوات".

وأضاف المدافع المخضرم "وصلت إلى نهاية مسيرتي، لحظة الاعتزال لم تكن سهلة بعد هذا الحب الذي وجدته هنا في برشلونة".

وتابع "أعتقد أن هذه هي اللحظة المناسبة للوصول لنهاية مسيرتي مع برشلونة، وأنا مقتنع أني سأعود مرة أخرى إلى النادي في المستقبل القريب، كما رحلت من قبل وعدت بعدها".

واختتم بيكيه كلمته بالقول "أشكر جماهير برشلونة على الدعم طوال السنوات الماضية، ولدت هنا وسأموت هنا، إلى الأمام دائماً يا برشلونة".