أمريكا تحث أوكرانيا سراً على إظهار انفتاح لإجراء مفاوضات مع وروسيا

ذكرت صحيفة "واشنطن بوست" في تقرير أن إدارة بايدن تشجع "سراً" قادة أوكرانيا على التعبير عن انفتاحهم على التفاوض مع روسيا، والتخلي عن رفضهم العلني للمشاركة في محادثات سلام إلا بعد إزاحة الرئيس فلاديمير بوتين عن السلطة.

ونقلت الصحيفة عن مسؤولين أمريكيين "لم تسمّهم وعلى دراية بالمناقشات"، قولهم إن الطلب الأمريكي لا يهدف إلى الضغط على أوكرانيا، وإنما لضمان دعم دول أخرى، تخشى من استمرار الحرب لسنوات كثيرة قادمة.

وأضاف المسؤولون أن رفض الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الدخول في محادثات مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أثار مخاوف في أجزاء من أوروبا وأفريقيا وأمريكا اللاتينية، وهي المناطق التي ظهر فيها تأثير الحرب على تكاليف الغذاء والوقود على نحو كبير.

وفي ذات السياق، قال مسؤول أمريكي "رفض الكشف عن هويته" للصحيفة، إن "الإرهاق في أوكرانيا شي حقيقي بالنسبة لشركائنا.. ومن المرجح أن يدعم زيلينسكي المفاوضات مع روسيا ويقدم في النهاية تنازلاً".

وأشارت الصحيفة في نهاية التقرير إلى مدى صعوبة موقف إدارة بايدن، فهي تعهدت بدعم كييف بمبالغ ضخمة عبر مساعدات طويلة الأجل، وبنفس الوقت تأمل بحل الصراع منذ 8 أشهر وسط خسائر فادحة بالاقتصاد ومخاوف من اندلاع حرب نووية.