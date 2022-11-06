السعودية تمنع استيراد "شجرة الكريسماس

أعلنت السعودية، منع استيراد شجرة "الكريسماس"، أو أي شعارات أخرى تحمل علامات غير إسلامية.

وقالت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، إنه "غير مسموح استيراد شجرة الكريسماس، أو أي علامات أخرى تخص ديانات غير الدين الإسلامي".

ونشرت الهيئة البيان عبر حسابها بموقع "تويتر" بعد استفسار من مواطنة سعودية بهذا الخصوص، بحسب ما نقلت وسائل إعلام متابعة.

يأتي ذلك بعد أيام من احتفال عدد من السعوديين بالهالوين، عبر ارتداء أزياء تنكرية مرعبة، خلال فعاليات موسم الرياض الترفيهي، مما أثار حالة من الجدل عبر مواقع التواصل الاجماعي، بسبب عدم اعتياد المملكة على الاحتفال به.

وتصدر ""ويكند الرعب" تريند موقع تويتر، في المملكة، ونشر سعوديون صورهم بينما يرتدون أزياء تنكرية مرعبة خلال فعاليات موسم الرياض، تزامناً مع احتفالات الأمريكيين بعيد "الهالوين" ليلة 31 تشرين أول من كل عام.