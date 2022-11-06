الصحة: 1249 إصابة مثبتة بالكوليرا و49 وفاة مسجلة

أعلنت وزارة الصحة أن العدد الإجمالي التراكمي لإصابات الكوليرا المثبتة بالاختبار السريع في البلاد ارتفع إلى 1249 إصابة توزعت في حلب 755، ودير الزور 209، والحسكة 78، والرقة 51، واللاذقية 59، والسويداء 25، ودمشق 16، وحماة 17 وحمص 17، وريف دمشق 6، ودرعا 5، وطرطوس 8، والقنيطرة 3.



ووفق بيان للوزارة منه اليوم بلغ العدد الإجمالي التراكمي للوفيات بمرض الكوليرا 49 توزعت في حلب 40، والحسكة 4، ودير الزور 2، ودمشق 1 وحمص 1 وحماة1.



ودعت الوزارة إلى ضرورة اتباع إجراءات الصحة العامة والمتمثلة بغسل اليدين بالماء والصابون لمدة لا تقل عن 30 ثانية، وسحب المياه من المصدر، واستخدام أوعية مغطاة ونظيفة لنقلها ولتخزينها، وإذا كانت المياه غير آمنة، فيجب جعلها آمنة من خلال غليها لمدة دقيقتين على الأقل، وكذلك غسل اليدين بالماء والصابون بشكل متكرر ولا سيما قبل التعامل مع الطعام أو تحضيره وقبل الأكل، وبعد تنظيف الطفل وقبل الرضاعة الطبيعية أو إطعام الطفل وبعد استخدام دورات المياه.



وأكدت الوزارة ضرورة إعادة تسخين بقايا الطعام بشكل صحيح، لقتل البكتيريا قبل تناوله وتغطيته لتجنب الذباب وانتقال الأمراض، إضافة إلى الحفاظ على نظافة وسلامة مرافق المياه والصرف الصحي في المدارس، وعدم شرب الماء من الصنبور بالفم مباشرة، وعدم تبادل زجاجات أو أكواب الماء بين الطلاب