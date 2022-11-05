وسط رفضهم للتجنيد ... الشبان الإسرائيليون يعتقدون بزوال كيانهم بعد 25 عام
كشفت وسائل إعلام إسرائيلية عن أنَّ ثلث الشبان الإسرائيليين لا يعتقدون أنَّ "إسرائيل" ستكون موجودة بعدَ 25 عاماً.
ووفقاً لنتائج استطلاع للرأي أجراه ائتلاف الحركات الشبابية في "إسرائيل"، ونقلته القناة 12 الإسرائيلية، فإنّ ثلث الشبان الإسرائيليين لا يريدون أن يجري تجنيدهم، واعتبرت القناة، أنّ "هذه المعطيات خطرة وتدمي القلوب".
وبدوره، قال "أمنون أبروموفيت"، معلق الشؤون السياسية في القناة 12 العبرية: "التحدث عن أنّ من يرى نفسه أنّ هويته الأساسية مؤلفة من الهوية الإسرائيلية واللغة العبرية، لا يمكن إلا أن يدمي القلب. كل السجال السياسي في إسرائيل هو نمط عملي مضلل".
وأضاف أبروموفيت، أنّ ثلث الشبان في "إسرائيل" لا يعرفون من قتل إسحق رابين، وتابع: "أسوأ من ذلك أنّ ثلث الشبان لا يريدون التجنيد".
وأشار إلى أنّ الأخطر من ذلك، أنّ ثلث المستوطنين لا يعتقدون أنّ "إسرائيل" ستكون موجودة بعد 25 سنة.
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