السعودية تشترط إزاحة إيران لعودة سوريا إلى محيطها
اعتبر مندوب السعودية الدائم في الجامعة العربية عبد الرحمن الجمعة، أن "التدخل الإيراني" يشكل عائقاً أمام عودة سوريا إلى محيطها العربي.
وأشار الجمعة في حوار على قناة "الشرق" السعودية، إلى قرارات عربية ودولية اتخذت، ستجعل الدول العربية ومنها السعودية تسعى لعودة سوريا إلى المحيط العربي حال تنفيذها.
ولفت الجمعة إلى أن المملكة العربية السعودية ترى في إيران "بلداً جاراً" تمد يدها له دائماً للتوصل إلى اتفاق، توقف إيران بموجبه عمليات "زعزعة الاستقرار العربي".
وأعرب الدبلوماسي السعودي عن تمنيات بلاده في عودة سوريا للمحيط العربي، معتبراً أن الوجود الإيراني فيها هو ما يعيق عودتها إلى الجامعة العربية.
واختمت، الأربعاء الماضي، أعمال القمة العربية الـ 31 للجامعة العربية في الجزائر، التي امتدت ليومين.
وحرصت الجزائر على رفع العلم السوري بين أعلام الدول المشاركة خلال القمة، رغم تعليق العضوية السورية في الجامعة.
ولا يحتوي ميثاق جامعة الدول العربية على إجراء محدد لتعليق أو تجميد لعضوية لدولة ضمن الجامعة، لكنه نصّ على الطرد أو الفصل في المادة /18/ منه.
وتشير المادة إلى أن لمجلس الجامعة أن يعتبر أي دولة لا تؤدي واجبات هذا الميثاق منفصلة عن الجامعة، بقرار يصدره بإجماع الدول.
وسينتقل اجتماع القمة العربية المقبل إلى العاصمة السعودية الرياض، إذ سيعتبر ملف عودة سوريا إلى الجامعة على قائمة أجندات السعودية خلال العام المقبل.
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