تفسير أشهر الأحلام علمياً

كتب موقع “فيري ويل مايند” أنّ تفسير الأحلام لايزال موضع اهتمام لسنوات عديدة ولسبب وجيه، حيث يؤدي فهم المعنى العميق للأحلام إلى إدراك ما يشعر به المرء ويفكر فيه، وهذا قد يوفر له فهما أعمق لشخصيته.

وأشار الموقع في تقريره إلى وصف المحلل النفسي الشهير “سيغموند فرويد” للأحلام بأنها “الطريق الملكي” نحو اللاوعي، ولفت إلى أننا إمكانية اكتشاف الرغبات الخفية واللاواعية التي تؤدي إلى الاضطرابات العصبية من خلال دراسة المضمون الواضح للأحلام.

وأمسى تحليل رموز الأحلام وإسناد المعنى إليها مصدراً للترفيه والتأمل الذاتي في الثقافة الشعبية. لكن هل تعني الأحلام شيئاً؟ وهل يمكنك معرفة رغباتك اللاواعية من خلال تفسير أحلامك؟

يعتمد معنى الأحلام وما إذا كانت تكشف عن مشاعرك الحقيقية على عوامل مختلفة.

وفي حين ترفض بعض النظريات الحديثة فكرة أن الأحلام قد تكون ناتجة عن عنصر بيولوجي أو ربما عن وضعية النوم، أورد التقرير أراء بعض المؤولين والمحللين في محاولتهم لتحديد ما تعنيه رموز الأحلام الشائعة ومضامينها.

الحلم بالسقوط من ارتفاع شاهق

يعد شائعٌ جداً، وفي حين تقول إحدى الأساطير الشائعة إنك إذا ارتطمت بالأرض في حلمك فسوف تموت في الحياة الواقعية، يؤكد العلم عدم صحة ذلك ببساطة.

لكن ما الذي يمكن أن تعنيه أحلام السقوط بالضبط؟

وفقاً للعديد من تفسيرات الأحلام الشائعة ودراسة واحدة على الأقل، تدل هذه الأحلام على أن أمراً ما في حياتك لا يسير على ما يرام. وقد يشير ذلك إلى ضرورة إعادة التفكير في خيار ما، على سبيل المثال، أو التفكير في اتجاه جديد في بعض مجالات حياتك.

وفي هذا قال راسل غرانت، مؤلف “قاموس الأحلام المصور”: “الحلم بالسقوط أمر شائع جداً. ويرمز للخوف في الحياة الواقعية – ربما من الفشل في العمل أو في حياتك العاطفية”.

ورجّح أن “السقوط يعبر عن الحاجة إلى منح نفسك بالخروج أكثر والاستمتاع بالحياة أكثر”.

رؤية نفسك عارياً في الأماكن العامة في الحلم

إن حدث ورأيت أحد تلك الأحلام المحرجة، حيث تظهر عارياً في المدرسة أو المكتب، فلا تقلق، ولا تستغرب الأمر.

أشارت بيني بيرس، مؤلفة كتاب “قاموس الأحلام للمبتدئين”، إلى أن الحلم بالعري أمام الناس قد يشير إلى أنك تشعر بأنك متصنّع أو أنك تخشى الكشف عن عيوبك ونقاط ضعفك.

رؤية نفسك مطارداً في المنام

قد تكون الأحلام التي ترى نفسك فيها مطارداً من معتدٍ معروف أو غير معروف مرعبة بشكل خاص. ويختبر أناس كثيرون هذه الأنواع من الأحلام.

يرى مفسرو الأحلام في غالب الأحيان أن هذه الأحلام ومثيلاتها تعني أنك تحاول تجنب شيء ما في حياتك اليومية.

ويرى توني كريسب، مؤلف “قاموس الأحلام”، أن المطاردة في الحلم قد تشير إلى الرغبة في الهروب من مخاوفك أو رغباتك.

يعتمد مفتاح فهم ما قد يعنيه هذا الحلم جزئياً على هوية المطارد، فإذا كان حيواناً، فقد يعني أنك تهرب من غضبك وعواطفك ومشاعرك الأخرى.

وإن كان شخصاً غامضاً وغير معروف، فقد يمثل تجربة حدثت في الطفولة أو صدمة سابقة.

وإن شخصاً من الجنس الآخر، فقد يعني أنك تخاف من الحب أو أنك قلق من علاقة سابقة.

أحلام فقدان الأسنان

ترى “بيني بيرس” أن الحلم بفقدان الأسنان قد يحمل معانٍ متعددة. من ناحية، قد يعني أنك قلق بشأن جاذبيتك أو مظهرك، على سبيل المثال.

وقد يشير من ناحية أخرى إلى أنك قلق بشأن قدرتك على التواصل، أو أنك قلق من أنك قلت شيئاً محرجاً.

وتوضح الأمر قائلة: “يكمن الجوهر الحقيقي للأسنان في قدرتها على العض والتقطيع والتمزيق والطحن. وإذا سقطت أسنانك، تفقد قوتك الشخصية وقدرتك على أن تكون حازماً وحاسماً وحامياً لذاتك”.

الحلم بالموت

الموت موضوع شائع آخر للأحلام وقد يكون مقلقاً بشكل خاص. يحلم المرء أحياناً بموته أو بموت أحد أفراد أسرته.

وتشير تفسيرات الأحلام الشائعة إلى أن هذه الأحلام تعكس القلق من التغيير أو الخوف من المجهول.

أما لوري لوينبيرغ، فتقترح في كتابها “أطلق العنان لأحلامك، وغيّر حياتك” أن “التغيير قد يكون مخيفاً كخوفنا من الموت، لأننا – مثل الموت أيضاً – لا نعرف ما يوجد “على الجانب الآخر” من التغيير، ولهذا السبب يساوي عقل الحالم التغيير بالموت”.

وترى “لوينبيرغ” أيضاً أن الحلم بموت أحد الأحباء قد يعكس خوفاً مماثلاً من التغيير، خاصةً فيما يتعلق بأطفالنا، فعندما يكبر الطفل، يبدأ عقل الوالدين في التساؤل إلى أين ذهب ذلك الطفل الصغير. لذلك، فإن أحلام الموت تعكس نوعاً من الحداد على مرور الوقت.

وأظهرت دراسات أيضاً أن من يقتربون من نهاية حياتهم والأحباء من حولهم يرون أحلاماً معبّرة وذات مغزى، وتتعلق في غالب الأحيان بالراحة والاستعداد للرحيل ومشاهدة المتوفى وأحباءه المنتظرين والتجارب المؤلمة والأعمال غير المكتملة.

الحلم بإجراء امتحان

وجدت دراسات أن الحلم بإجراء امتحان شائع أيضاً، ويعتقد “كريغ هاميلتون باركر”، مؤلف كتاب “المعنى الخفي للأحلام”، أنه قد يكشف إجراء امتحان في الحلم عن خوف أساسي من الفشل.

وكتب في كتابه: “الامتحانات هي تجارب مرهقة تجعلك تواجه أوجه القصور لديك. والحلم بالفشل في الامتحان أو التأخر عن موعده أو عدم الاستعداد يدل على أنك غير مستعد لتحديات الواقع”.

الحلم بالخيانة الزوجية

قد يكون الحلم بأن شريكك يخونك مع شخص آخر أمراً مؤلماً للغاية. وفي بعض الحالات، يبدأ الناس في التساؤل عما إذا كان الحلم حقيقة أم لا. هل الحلم بأن شريكك غير مخلص يعني أن هذا الأمر قد يحدث؟ أم أنه يحدث بالفعل؟

في حين أن هذه الأحلام قد تكون انعكاساً لمخاوف الخيانة الزوجية، إلا أنها ربما لا تعني أن شريكك يخونك أو أنه سيخونك، بحسب ما قاله “روب وتريش ماكغريغور”، مؤلفا “قاموس الأحلام الكامل: دليل معرفة معنى الأحلام”.

يعتقد المؤلفان أنّ “هذا حلم من الأحلام التي تفترض حدوث أمر ما – وتختبر فيه حدود الواقع”.

وافترض “إيف أدامسون” و”غايل ويليامسون”، مؤلفا “قاموس الأحلام الكامل”، أن الحلم بالخيانة الزوجية يشير إلى مشكلات تتعلق بالثقة والولاء والتواصل في العلاقة.

وكتبا في كتابهما: “إذا بدرت الخيانة منك أو من شريكك في الحلم، فغن أحدكما لا يحصل على ما يحتاجه من تلك العلاقة في الوقت الحالي”.

الحلم بالطيران

يحلم كثير من الناس بالطيران. وقد تكون هذه الأحلام مثيرة بل وتثلج الصدر، لكنها قد تكون مخيفة في بعض الأحيان (خاصة لمن يهاب المرتفعات).

وبحسب “تونيكريسب”، للأحلام المتعلقة بالطيران جانبان مختلفان تماماً في أحيان كثيرة. وقد تمثل مشاعر الحرية والاستقلال. ومن ناحية أخرى، قد تشير أيضاً إلى الرغبة في الفرار أو الهروب من حقائق الحياة.

وكتب في كتابه “قاموس الأحلام”: “يحلم المرء بالطيران بمفرده بشكل متكرر، ما يدل على الجانب المستقل للطيران.

ولكن نظراً لأنه يتضمن مشاعر إيجابية تتمثل بالمتعة في أحيان كثيرة، فقد يصوّر الطيران حياتنا الجنسية… خاصة جوانب منها تعبر عن التحرر من الأعراف والقيود الاجتماعية”.

الحلم بالحَبَل

يرى مفسرو الأحلام في أحيان كثيرة أن الأحلام المتعلقة بالحمل أو الحَبَل قد تعني أموراً كثيرة من الإبداع إلى الخوف. ويظن ديفيد لوف، مؤلف كتاب “قاموس الأحلام”، أن أحلام الحمل قد تمثل أحياناً مخاوف المرأة من كونها غير مؤهلة لأن تكون أماً.

لكن وجهة نظر “توني كريسب” مختلفة، حيث أشار إلى أن أحلام الحمل تدل على أن الحالمة تطور بعض المجالات المحتملة أو تعمق العلاقة مع الشريك. وأما مفسر الأحلام “راسل غرانت” فقال إن هذه الأحلام تنذر بأوقات عصيبة.