بعد انسحاب أهلي حلب الوحدة يتوّج بلقب بطولة كأس السوبر بكرة السلة

توّج نادي الوحدة بلقب كأس السوبر بكرة السلة بعد تغلبه على فريق أهلي حلب الذي انسحب من المباراة في ربعها الثالث والنتيجة تشير إلى تقدم الوحدة بفارق ثماني نقاط ٥٤-٤٦.



البداية كانت قوية وهجومية للوحدة عبر المحترف جوشوا الذي سجل من خارج القوس ليرد عليه محترف الأهلي ستلوبلن ويتعادل الفريقان أكثر من مرة، وتبادلا أدوار التقدم سلة بسلة ليتقدم الوحدة عبر ثلاثية شريف العش، ولتنجح تبديلات مدرب الأهلي في إدارك التعادل عبر إسحاق عبيد لينتهي الربع بالتعادل ١٨-١٨.



في الربع الثاني تكافأ الأداء بين الفريقين مع أفضلية نسبية للأهلي عبر تألق المحترف ستوبلن من خارج القوس ليوسع الفارق إلى سبع نقاط وسط ارتباك بسيط في أداء الوحدة الذي غلب التسرع وقلة التركيز على أداء لاعبيه ما دفع مدربه إلى إجراء بعض التبديلات، لكنها لم تجد نفعاً لينتهي الربع أهلاوياً ١٧-١٤.



في الربع الثالث تفوق الوحدة ووسع الفارق إلى ١٣ نقطة وسط ضياع بأداء الأهلي الذي أضاع لاعبوه اسهل السلات ليتعرض عملاقه عبد الوهاب الحموي إلى ضربة على وجهه غير معروفة المصدر وقع إثرها على الأرض، الأمر الذي أثار حفيظة مدرب الفريق الأرجنتيني براتشي الذي قرر الانسحاب، ورغم جهود رئيس اتحاد كرة السلة طريف قوطرش ورئيس تنفيذية العاصمة مهند طه ومراقب المباراة عبد الكريم فاخوري في ثني إدارة فريق الأهلي عن قرارها وإقناعها بالعودة واستكمال المباراة باءت محاولاتهم بالفشل نتيجة تعنت مدرب الفريق ومساعده عثمان قبلاوي ومشرف اللعبة فراس المصري ليعلن مراقب المباراة وحسب الأنظمة والقوانين فوز فريق الوحدة بلقب كأس السوبر.



الوطن أون لاين