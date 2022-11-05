ترامب لمناصريه: سأترشّح قريباً لانتخابات الرئاسة الأميركية.. استعدّوا

ألمح الرئيس الأميركي السابق، دونالد ترامب أمس الجمعة، إلى أنّه يخطّط فعلاً من أجل الترشّح للانتخابات الرئاسية عام 2024، وذلك قبل 4 أيام على انتخابات التجديد النصفي.

وقال ترامب، أمام حشد من المناصرين المجتمعين في ولاية أيوا، إن “من المرجّح جداً جداً جداً أن أترشّح. استعدّوا”.



وأضاف أنه “في عام 2024، سنستعيد بيتنا الأبيض”، مشيراً إلى أنه “ترشح مرتين وفاز مرتين” (في إشارة إلى عدم اعترافه بنتائج الانتخابات الرئاسية الأخيرة، التي فاز فيها بايدن).

وتابع ترامب: “قدمت أداءً أفضل كثيراً في المرة الثانية مما فعلت في المرة الأولى، وحصلت على أصوات في عام 2020 أكثر مما حصلت عليه في عام 2016”.

ويراهن ترامب على هزيمة كبيرة للديمقراطيين في الانتخابات النصفية، بعد أن ألقوا بكلّ قوّتهم في المعركة لإنقاذ المقاعد المهدّدة، بما في ذلك في معاقلهم، مثل نيويورك.

وإذا تأكّدت هذه التوقعات، فيبدو أنّ دونالد ترامب مصمّم على الاستفادة من الزخم، لإضفاء الطابع الرسمي على ترشيحه، في أسرع وقت ممكن، وبالتالي قطع الطريق أمام المنافسين المحتملين، مثل حاكم فلوريدا رون ديسانتيس.

بدوره، أفاد موقع “أكسيوس”، اليوم الجمعة، بأنّ الدائرة المقربة إلى الرئيس الأميركي السابق، دونالد ترامب، “تبحث في إعلان إطلاق حملة ترشحه للانتخابات الرئاسية لعام 2024، في 14 تشرين الثاني/نوفمبر الجاري”.

وألمح ترامب، الشهر الماضي، إلى استعداده للمشاركة في الانتخابات الرئاسية ‏المقبلة عام 2024، معتبراً أنّ “نتائج الانتخابات الرئاسية عام 2020 مزوّرة”.

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